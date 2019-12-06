с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Шоу-бизнес Ротару с триумфом выступила на российской сцене Певица София Ротару с большим триумфом выступила на российской сцене. Зал аплодировал 72-летней артистке стоя и долго не хотел её отпускать.

Политика Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.

Общество Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.