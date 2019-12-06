с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Хоккей «Бостон» победил «Колорадо», Ничушкин забил гол «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 1:4. 2 (0+2) очка в составе гостей набрал Йоонас Донской.

Общество Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Политика В Сочи прошли пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе встречи с Путиным в Сочи выразил желание закупать у Москвы нефть и газ на равных экономических условиях.

Фигурное катание Российские фигуристы произвели фурор в Турине Российские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.

Политика Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.

Единоборства Куницкая проиграла техническим нокаутом Российский боец Ultimate Fighting Championship Яна Куницкая проиграла техническим нокаутом в третьем раунде американке Эспен Лэдд на турнире в Вашингтоне.

Политика КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).