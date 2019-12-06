с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Фигурное катание Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.

Авто Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.

Общество США заплатят $5 млн за помощь в поимке россиянина Госдеп США готов заплатить пять миллионов долларов за информацию о местонахождении россиянина Максима Якубца, который, предположительно, возглавляет хакерскую группировку Evil Corp. Как передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее сообщение американского минюста, такое вознаграждение США готовы заплатить за помощь в задержании Якубца.

Хоккей Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.

Кино Портал IMDb назвал самых популярных актеров года Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.

Футбол На матчах Евро-2020 от России может судить только Карасев Член комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию судейства Николай Левников сообщил, что российский арбитражный цех на грядущем чемпионате Европы по футболу в лучшем случае может быть представлен только одним рефери.