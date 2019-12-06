Экономика
КоммерсантъFitch повысило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.Коммерсантъ02:07
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В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
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Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
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Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
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