Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch повысило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе
 агентства Global Economic Outlook.
Коммерсантъ02:07

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