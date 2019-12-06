с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Политика Медведев: Решение о пенсионной реформе оказалось самым сложным В России с 1 января 2019 года пенсионный возраст для мужчин вырос до 65 лет, для женщин – до 60 лет.

Общество Ангела Меркель впервые посетила Освенцим Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.

Политика На Украине объявили о подготовке марша на Крым Присоединение Крыма Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.

Гаджеты Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Политика Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.

Политика Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.