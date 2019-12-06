Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch повысило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе
 агентства Global Economic Outlook.
Коммерсантъ02:07

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В Fitch объяснили улучшение прогнозов по ВВП России

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Fitch сохранил прогнозы роста мировой экономики в 2019 и 2020 годы

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Fitch повысило прогноз роста экономики России

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Fitch повысило прогноз роста ВВП России

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Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы

Интерфакс00:24

Fitch улучшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год

ПРАЙМ07:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
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Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ вчера в 07:38
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Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова

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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Четверо российских детей вернулись из Сирии домой

Четверо российских детей вернулись из Сирии в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Интерфакс 18:41
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 14:20
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Трамп отложил признание мексиканских наркокартелей террористами

Глава американского государства Дональд Трамп решил пока не признавать орудующие в соседней Мексике наркокартели террористическими организациями.
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Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
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Экономика

Чем чреват для Кузбасса угольный кризис и есть ли пути спасения

Лечение Судя, по цифрам, которые опубликованы Кемеровостатом, угольная отрасль Кузбасса действительно больна.
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Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
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Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

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ЦБ выявил манипуляции на валютном рынке от имени ВЭБ

С апреля по июнь 2018 года Николай Бычков, который был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, совершил более 50 серий сделок на анонимных торгах с компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. Все сделки велись по предварительному соглашению и по одинаковой схеме, говорится в сообщении ЦБ.
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Трамп заявил, что не пользуется личным мобильным

Американский лидер в своем посте отвечает на данные CNN о том, что он "использует личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности".
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Гол Малкина помог «Питтсбургу» дома обыграть «Аризону»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

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Вера Брежнева стала стендапером и устроила эротическое шоу. Видео

На сцене Comedy Club впервые в качестве комика жанра стенд-ап появилась актриса и певица Вера Брежнева.
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Россия обыграла Швецию на Чемпионате мира по гандболу

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Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
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Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Газета.Ru 12:49
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В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)

В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
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Продюсер Максим Фадеев вернулся на большую сцену с новым проектом.
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Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
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Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
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