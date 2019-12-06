Экономика
КоммерсантъFitch повысило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.Коммерсантъвчера в 02:07
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что известный стиль игры «Барселоны» с большим процентом владения мячом не может быть повторен другими командами.
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Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при
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Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
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Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
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Футбол
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Поединок 16-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» пройдет седьмого декабря на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Транспорт
На серой ветке столичного метро прервано движение
Сбой в движении поездов произошел около 11:30 субботы на серой линии метро, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
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Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля»
Мещанский суд Москвы дал реальные сроки двоим обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) на несанкционированной акции протеста 27 июля.
Экономика
Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн
К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом.
Политика
Армия ДНР передала Украине тело спецназовца «Альфы»
Представители Народной милиции ДНР передали Украине тело подполковника «Альфы» СБУ Дмитрия Каплунова.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Политика
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже
Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис проведут реванш в Саудовской Аравии
Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис и британец Энтони Джошуа проведут бой-реванш в Саудовской Аравии.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
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Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос»
На телешоу "Голос" исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел более чем вдвое
Компания Xiaomi снизила цену на 75-дюймовый умный телевизор Xiaomi Mi TV 4S.
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Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Футбол
Семин ответил на информацию о своей отставке с поста тренера «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрия Семин прокомментировал информацию о собственной отставке после поражения от тульского «Арсенала» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 0:4.