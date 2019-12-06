Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch повысило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе
 агентства Global Economic Outlook.
Коммерсантъвчера в 02:07

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Fitch повысило прогноз роста ВВП России

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Fitch улучшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год

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Fitch сохранил прогнозы роста мировой экономики в 2019 и 2020 годы

Финмаркет05 декабря в 10:49
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ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
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Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

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