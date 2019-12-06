с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Фигурное катание Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.

Здоровье Названы продукты, разрушающие кишечник Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала свою коллекцию прозрачных платьев 65-летняя Любовь Успенская показала своим подписчикам в Instagram коллекцию откровенных платьев в пол. Она примерила самые эффектные из них.

Происшествия Суд дал реальные сроки двоим фигурантам «дела 27 июля» Мещанский суд Москвы дал реальные сроки двоим обвиняемым в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) на несанкционированной акции протеста 27 июля.

Экономика Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом.

Политика Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками 4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Политика Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.

Энергетика ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.

Политика Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.

Космос Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Музыка Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос» На телешоу "Голос" исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки.