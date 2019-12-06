с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Политика Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России «Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Общество Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".

Происшествия Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter.

Экономика Структуры «Агрокома» хотят выкупить старый аэропорт Ростова Структуры, входящие в группу «Агроком» Ивана Саввиди, заявили о готовности выкупить за 570 миллионов рублей территорию старого аэропорта со всеми постройками, которые на ней находятся.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Происшествия На Донбассе умер избитый «патрiот Украины» В больнице оккупированного Киевом Артёмовска (который украинские власти переименовали в Бахмут) умер местный «патрiот Украины и волонтёр» Артём Мирошниченко, которого сильно избили на улице в конце ноября двое несовершеннолетних приятелей 16 и 17 лет.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла в Steam В Steam состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Стоимость обычной версии – 2499 рублей, стоимость Special Edition – 3299 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 3999 рублей.

Экономика Медведев оценил рост экономики России Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.

Политика Россия и Украина проводят переговоры по газу в Вене 29 ноября украинская сторона сообщила, что Россия и Украина начали согласование текста договора о взаимодействии операторов ГТС, который нужен для продолжения транзита газа.

Происшествия Экс-росгвардейцев арестовали за взяточничество По данным следствия, в июне этого года обвиняемые создали видимость изъятия наркотиков у мужчины, после чего потребовали с него взятку в размере 50 тысяч рублей.

Экономика РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way 6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.