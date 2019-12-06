с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Происшествия Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Происшествия На Кубани хакер взломал внутреннюю сеть РЖД По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый с помощью незаконно полученных учётных записей двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов авторизовался и получил доступ к охраняемой законом информации на внутренних ресурсах организации.

Энергетика Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.

Политика Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.

Политика Порошенко дал Зеленскому советы по ведению переговоров с Путиным Бывший украинский лидер Петр Порошенко дал нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому ряд рекомендаций по ведению переговоров в преддверии саммита «нормандской четверки».

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Происшествия SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым Самолет Sukhoi Superjet 100 "Газпром-авиа", на борту которого находились свыше 40 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Внуково" из-за технической проблемы с одним из двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Игры Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.

Футбол ЦСКА вылетел в Краснодар ЦСКА вылетел в Краснодар на матч 19-го тура чемпионата России, информирует сайт армейцев.

Политика Матвиенко: Новака нужно наказать за задержку реализации закона об «умных счетчиках» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Футбол CAS сократил трансферный бан «Челси» Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».

Общество В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".