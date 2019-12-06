Экономика

КоммерсантъКоммерсантъFitch повысило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе
 агентства Global Economic Outlook.
Коммерсантъ02:07

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Fitch повысило прогнозы роста ВВП РФ на 2019-2021 годы

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В Fitch объяснили улучшение прогнозов по ВВП России

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Финмаркетвчера в 10:49
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По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемый с помощью незаконно полученных учётных записей двух пользователей работников ОАО «РЖД» и 96 уникальных ip-адресов авторизовался и получил доступ к охраняемой законом информации на внутренних ресурсах организации.
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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
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Бывший украинский лидер Петр Порошенко дал нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому ряд рекомендаций по ведению переговоров в преддверии саммита «нормандской четверки».
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили искусственный водоем из слитой крови животных.
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Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

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