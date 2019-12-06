с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook. Эксперты сообщили, что в промышленном секторе страны и строительстве рост усиливается.

Политика Порошенко предложил построить стену на границе с Россией Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.

Технологии Квантовое превосходство: что это значит Не столь давно всеми известной компанией Google было сделано неоднозначное объявление, вызвавшее бурю различных эмоций: им удалось достигнуть квантового превосходства.

Хоккей Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.

Общество Украина поставила России условие по газовым спорам Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.

Шоу-бизнес Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.

Музыка Максим Фадеев презентовал своих новых артистов Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.

Общество Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Общество Стрельцов ждут провокации, а Козероги смогут реализовать планы Необходимо сохранить эмоциональное равновесие, не поддаваясь на провокации извне. ♑️ Козерог Знакомство с возможными партнерами по бизнесу поможет вам реализовать планы.

Экономика Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.

Шоу-бизнес Рудковская обвинила Плющенко в расточительстве Фигурист уже задумывается о старости Недавно Яна Рудковская упрекнула своего супруга Евгения Плющенко в расточительстве.

Наука Дети оказались способны спонтанно придумывать жестовый язык Исследователи из Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии обнаружили, что маленькие дети могут воссоздать основные свойства разговорной речи, используя язык жестов, когда разговор вслух по каким-то причинам невозможен.