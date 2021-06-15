Fitch повысило прогноз роста ВВП России с 3,3 до 3,7%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова улучшило прогноз по росту российской экономики в 2021 году — с 3,3 до 3,7%. В марте агентство пересмотрело прогноз с 3 до 3,3%. Рост мирового ВВП также улучшен — с 6,1 до 6,3%.В источнике
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Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году с 3,3% до 3,7%
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%, сообщили в организации.
ТАССвчера в 16:31