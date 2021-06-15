Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Fitch повысило прогноз роста ВВП России с 3,3 до 3,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова улучшило прогноз по росту российской экономики в 2021 году — с 3,3 до 3,7%. В марте агентство пересмотрело прогноз с 3 до 3,3%. Рост мирового ВВП также улучшен — с 6,1 до 6,3%.В источнике

С чего всё началось

Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году с 3,3% до 3,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%, сообщили в организации.
ТАССвчера в 16:31

Подробнее о событии

Fitch повысило прогноз инфляции в России на конец 2021 года до 5,1%

Реальное время20:28

Агентство Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году

ИА Красная Веснавчера в 16:58

Fitch спрогнозировало более высокий рост российскому ВВП

Life.ru17:15

Агентство Fitch улучшило прогноз роста ВВП России

Профиль17:02

Fitch повысило прогноз роста ВВП России с 3,3 до 3,7%

Коммерсантъ18:59

Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году с 3,3% до 3,7%

ТАССвчера в 16:31

Fitch повысило прогноз по росту российской экономики в 2021 году

ПРАЙМвчера в 15:26
Интересное

Тренер сборной Финляндии заранее предполагал, что россияне проиграют бельгийцам на ЕВРО

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва заявил, что заранее предполагал, что российская команда проиграет бельгийцам в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.
РИА Новостивчера в 06:55

WP: Джо Байден отказал Госдепу в требовании ввести санкции против Nord Stream 2

Госдепартамент США настаивал на введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден отказался это делать, опасаясь испортить отношения с Германией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости21:31

Индийский штамм нашли в 90% исследованных российских образцов коронавируса

По сведениям открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2 (сообщество базируется в Санкт-Петербурге), вариант «Дельта» (индийский штамм) занимал чуть больше половины (52%) во всех образцах, полученных учеными в мае, и больше 90% — в июне.
Известия21:35

ЦБ: в 2020 году банковская система впервые не требовала докапитализации в условиях кризиса

«Банковская система впервые за всю череду кризисов в новейшей истории не требовала докапитализации, не возникало рисков финансовой стабильности, которые могли бы быть, если бы банки не были оздоровлены», - отметила Набиуллина.
Финансовая газетавчера в 10:03

Догнали и обогнали. Как «Тату» стали мировыми звездами и почему Россия до сих пор от них без ума?

«Лента.ру» вспоминает самые неоднозначные, скандальные и провокационные моменты из жизни легендарной группы и объясняет, почему дискуссия о квирбейте «Тату» сегодня бессмысленна.
Lenta.ru17:01