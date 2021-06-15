Путин заявил, что договорился с Байденом о возвращении послов

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.