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Экономика

Fitch повысило прогноз по росту российской экономики в 2021 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики России в текущем году до 3,7% с 3,3%, ожидавшихся в марте, говорится в июньском мировом экономическом прогнозе агентства (GEO).В источнике

С чего всё началось

Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году с 3,3% до 3,7%

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2021 год с 3,3% до 3,7%, сообщили в организации.
ТАССвчера в 16:31

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Fitch улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 году до 3,7% с 3,3%

Интерфакс02:11

Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году с 3,3% до 3,7%

ТАССвчера в 16:31

Fitch повысило прогноз роста ВВП России с 3,3% до 3,7%

Коммерсантъ18:59

Fitch спрогнозировало более высокий рост российскому ВВП

Life.ru17:15

Агентство Fitch улучшило прогноз роста ВВП России

Профиль17:02

Fitch повысило прогноз инфляции в России на конец 2021 года до 5,1%

Реальное время20:28

Fitch повысило прогноз по росту российской экономики в 2021 году

ПРАЙМвчера в 15:26

Fitch повысило прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Frank Media04:17
Интересное

Свердловские власти начали проверку из-за снижения студенту оценки из-за цвета волос

Ранее в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, где педагоги Уральского политехнического колледжа (УПК МЦК) говорят студенту о снижении оценки по итогам защиты дипломной работы, объясняя это его внешним видом, в частности, зеленым цветом волос и серьгами.
ТАСС06:46

Путин заявил, что Навальный знал, что нарушает закон

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах как лицо дважды осужденное к условному сроку, сознательно нарушал закон.
РИА Новости12:24

Путин заявил, что договорился с Байденом о возвращении послов

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.
ТАСС11:50