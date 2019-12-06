с чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста экономики России в 2019 году на 0,2 п.п. - до 1,4%, также агентство повысило на 1 п.п. прогноз по росту ВВП России в 2020 году, теперь он составляет 2%, следует из доклада агентства Global Economic Outlook.

Политика Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками 4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Общество Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.

Общество В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Общество Назван самый популярный среди россиян алкоголь к Новому году Россияне к Новому году чаще всего покупают пиво — этот алкогольный напиток опередил по популярности даже традиционное для праздника шампанское.

Единоборства Бой Поветкина и Хантера завершился вничью Поединок за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером завершился вничью.

Общество ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд уже поручил спецслужбам королевства сотрудничать с США в расследовании инцидента со стрельбой.

Политика Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Политика Орешкин рассказал о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко Россия и Белоруссия имеют понимание, как продвигаться по спорным вопросам, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Футбол Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.