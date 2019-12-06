Экономика
Rambler News ServiceFitch повысило прогноз роста экономики России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста экономики России в 2019 году на 0,2 п.п. - до 1,4%, также агентство повысило на 1 п.п. прогноз по росту ВВП России в 2020 году, теперь он составляет 2%, следует из доклада агентства Global Economic Outlook.
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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.Коммерсантъвчера в 02:07
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