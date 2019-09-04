Финансы

REGNUMREGNUMFitch повысило рейтинг Межгосударственного банка

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Межгосударственного банка в иностранной и национальной валютах с уровня «BB» до «BB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в распространённом 3 сентября пресс-релизе агентства.
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