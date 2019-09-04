Финансы
REGNUMFitch повысило рейтинг Межгосударственного банка
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Межгосударственного банка в иностранной и национальной валютах с уровня «BB» до «BB+» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в распространённом 3 сентября пресс-релизе агентства.
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Баскетбол
Кириленко раскритиковал судей после поражения от Аргентины
Президент Российский федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал исход последнего матча первого раунда чемпионата мира сборной России против Аргентины (61:69).
Спорт-Экспресс 11:01
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета вчера в 18:38
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru вчера в 08:09
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Политика
Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
News.ru вчера в 13:25
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.
Sportbox.RU 11:19
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Хоккей
«Салават Юлаев» в Китае обыграл «Куньлунь Ред Стар»
News102.ru 09:53
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Фигурное катание
Загитова провела тренировку в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала ведущей открытой тренировки в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:20
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России
Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург".
РИА Новости 11:50
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций
Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев.
Российская газета 11:57
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости вчера в 05:59
Гаджеты
Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в мире
Компания Acer в рамках выставки IFA 2019 представила серию новых ноутбуков Swift 5.
Дни24 10:56
Авто
Opel возродит линейку VXR с помощью «заряженного» Corsa
Решение возродить линейку бренда было принято после того, как она смогла получить исторический успех в реализации на транспортном рынке Великобритании и в Европе.
Car.ru 01:40
Шоу-бизнес
Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения
Телеведущий Иван Ургант в Instagram рассказал, что пришел поздравить свою бабушку, знаменитую актрису Нину Ургант, которой исполнилось девяносто лет.
Телепрограмма 07:01
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика
Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава Евросоюза.
RT на русском вчера в 18:39