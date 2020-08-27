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Интерфакс
Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions. Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году.В источнике
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Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Интерфаксвчера в 14:28
ТАСС

В Fitch заявили, что угроза новых санкций США стимулирует Россию наращивать добычу золота

ТАССвчера в 05:48
Коммерсантъ

Fitch: Россия может сместить Китай с первого места по добыче золота к 2029 году

Коммерсантъвчера в 13:15
ПРАЙМ

Fitch: Россия к 2029 году может стать крупнейшим мировым производителем золота

ПРАЙМвчера в 08:47
Аргументы и Факты

Fitch: РФ может стать крупнейшим мировым производителем золота к 2029 году

Аргументы и Фактывчера в 06:45
News.ru

Fitch: РФ может резко нарастить золотой запас из-за угроз новых санкций

News.ruвчера в 05:59
ИА Красная Весна

РФ станет крупнейшим производителем золота — рейтинговое агентство Fitch

ИА Красная Веснавчера в 15:16

Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире
Live24вчера в 05:50
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МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим тот факт, что Соединенные Штаты ввели санкции против российских научно-исследовательских институтов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
РИА Новости06:34
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В российских школах отменят единый звонок с уроков

Единый звонок в российских школах отменят, у каждого класса будет собственный график перемен для соблюдения норм безопасности в связи с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента администрирования и контроля Министерства просвещения Тамару Романову.
Ведомости04:29
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Черная лопасть снизила смертность птиц от ветряков

Скандинавские ученые в течение десяти лет искали трупы птиц вокруг восьми ветрогенераторов и выяснили, что после окрашивания одной из лопастей в черный птицы стали на 70 процентов реже сталкиваться с ветряками.
N+104:11
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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Тихановская призвала к отпору после слов Лукашенко об увольнении учителей-оппозиционеров

Тихановская поздравила учителей с началом учебного года, а также отметила, что 2020 станет для них особенным, ведь им предстоит встреча с родителями, которым они взглянут в глаза после президентских выборов Республики Беларусь.
VSE42.RU04:53
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