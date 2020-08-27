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Интерфакс
Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions. Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году.В источнике
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News.ru

Fitch: РФ может резко нарастить золотой запас из-за угроз новых санкций

News.ruвчера в 05:59
ИА Красная Весна

РФ станет крупнейшим производителем золота — рейтинговое агентство Fitch

ИА Красная Веснавчера в 15:16
Коммерсантъ

Fitch: Россия может сместить Китай с первого места по добыче золота к 2029 году

Коммерсантъвчера в 13:15
ПРАЙМ

Fitch: Россия к 2029 году может стать крупнейшим мировым производителем золота

ПРАЙМвчера в 08:47
Аргументы и Факты

Fitch: РФ может стать крупнейшим мировым производителем золота к 2029 году

Аргументы и Фактывчера в 06:45
Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Интерфаксвчера в 14:28
ТАСС

В Fitch заявили, что угроза новых санкций США стимулирует Россию наращивать добычу золота

ТАССвчера в 05:48

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон

В Сирии маршрут движения и состав российского патруля были согласованы с США, пишет Вести.ru Уточняется, что об этом мировую общественность проинформировал руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР полковник Алексей Посунько.
Моя Москва.онлайнвчера в 14:47

В России выявили 4 696 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 696 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 84 российских регионах, из заболевших 26,7 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни.
Комсомольская правда25 августа в 03:44