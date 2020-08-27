Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году
Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions. Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году.В источнике
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