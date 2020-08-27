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Интерфакс
Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions. Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году.В источнике
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Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Интерфакс14:28
Эхо Москвы

Россия, по прогнозам аналитиков, может сместить Китай с первого места по добыче золота

Эхо Москвы14:03
ТАСС

В Fitch заявили, что угроза новых санкций США стимулирует Россию наращивать добычу золота

ТАСС05:48
ПРАЙМ

Fitch: Россия к 2029 году может стать крупнейшим мировым производителем золота

ПРАЙМ08:47
Аргументы и Факты

Fitch: РФ может стать крупнейшим мировым производителем золота к 2029 году

Аргументы и Факты06:45
News.ru

Fitch: РФ может резко нарастить золотой запас из-за угроз новых санкций

News.ru05:59
Коммерсантъ

Fitch: Россия может сместить Китай с первого места по добыче золота к 2029 году

Коммерсантъ13:15

В ДНР заявили, что прошедший месяц стал самым спокойным с 2014 года

"Минувшие 30 дней можно охарактеризовать как самый спокойный период за все шесть лет военных действий в Донбассе", - заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Газета.Ru14:15

Лавров призвал Помпео освободить отбывающих наказание в США россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к госсекретарю США Майку Помпео с призывом освободить отбывающих наказание россиян из гуманитарных соображений, сообщила в четверг, 27 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Известия09:21
1

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
627

СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru25 августа в 04:02
15

В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину

Позднее в пресс-службе УВД Сочи прокомментировали инцидент, водитель автомобиля Mercedes-Benz проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке, после чего попытался скрыться, но был задержан.
Живая Кубань04:54
58

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия01:49