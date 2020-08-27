Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году
Смотрите также
Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
В Сочи водитель оскорбил сотрудника ДПС и ударил служебную машину
В Германии вводят минимальный штраф 50 евро за отсутствие маски
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Дима Билан попал в больницу и нахамил подписчикам
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
В результате нападения на автобус под Харьковом есть пострадавшие
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions. Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году.В источнике
Подробнее о событии