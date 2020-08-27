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Интерфакс
Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions. Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году.В источнике
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Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Интерфаксвчера в 14:28
ИА Красная Весна

РФ станет крупнейшим производителем золота — рейтинговое агентство Fitch

ИА Красная Веснавчера в 15:16
ТАСС

В Fitch заявили, что угроза новых санкций США стимулирует Россию наращивать добычу золота

ТАССвчера в 05:48
ПРАЙМ

Fitch: Россия к 2029 году может стать крупнейшим мировым производителем золота

ПРАЙМвчера в 08:47
Аргументы и Факты

Fitch: РФ может стать крупнейшим мировым производителем золота к 2029 году

Аргументы и Фактывчера в 06:45
News.ru

Fitch: РФ может резко нарастить золотой запас из-за угроз новых санкций

News.ruвчера в 05:59
Коммерсантъ

Fitch: Россия может сместить Китай с первого места по добыче золота к 2029 году

Коммерсантъвчера в 13:15

ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального

Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите».
ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального
RT на русскомвчера в 08:01
1,3K

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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Путин поручил разобраться с ситуацией с Куштау и содовой компанией

Во время совещания с правительством Владимир Путин поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией (БСК), передает телеканал «Мир 24».
Невские Новости26 августа в 10:48
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Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ruвчера в 08:57
6,7K

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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Ударный беспилотник «Охотник» станет дальним перехватчиком

В рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» собеседник ТАСС из авиастроительной отрасли сообщил о планах Минобороны РФ сделать тяжелый беспилотный летательный аппарат «Охотник» дальним перехватчиком с возможностью одновременной координации его полета как с наземных пунктов управления, так и с истребителя Су-57, и со спутников.
Военное деловчера в 09:14

Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, авиасообщение с которыми будет запрещено из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили российские информагентства со ссылкой на «Польское агентство печати».
Коммерсантъ19:59
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