Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions. Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Интерфакс14:28
Аргументы и Факты

Fitch: РФ может стать крупнейшим мировым производителем золота к 2029 году

Аргументы и Факты06:45
Коммерсантъ

Fitch: Россия может сместить Китай с первого места по добыче золота к 2029 году

Коммерсантъ13:15
ПРАЙМ

Fitch: Россия к 2029 году может стать крупнейшим мировым производителем золота

ПРАЙМ08:47
ИА Красная Весна

РФ станет крупнейшим производителем золота — рейтинговое агентство Fitch

ИА Красная Весна15:16
News.ru

Fitch: РФ может резко нарастить золотой запас из-за угроз новых санкций

News.ru05:59
ТАСС

В Fitch заявили, что угроза новых санкций США стимулирует Россию наращивать добычу золота

ТАСС05:48

Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заразился коронавирусом

27-летний полузащитник сборной Франции и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление главного тренера французской сборной Дидье Дешама.
Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заразился коронавирусом
Аргументы и Факты09:32

В Крыму художники разрисовали новую трассу «Таврида»

По словам участника стрит-арт-фестиваля и лидера команды художников Desarte365 Александра Милицына, арт-кластер «Таврида» поможет команде показать свое творчество максимальному количеству людей – рисунки увидит много автомобилистов, поскольку трасса соединит половину Крыма.
ТагилСити.ру12:58
1

В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
81

«Динамо» оспорит удаление Скопинцева в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что клуб оспорит удаление полузащитника команды Дмитрия Скопинцева в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:0). — Сергея Семака спрашивали про удаление Барриоса, так что для равновесия спросим и вас про удаление Скопинцева.
Матч ТВ02:13

Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомости14:37

Белоруссия на грани банкротства: какие требования Москвы придется выполнить Лукашенко

Эксперты считают, что из-за последних политических событий в республике рассчитывать на деньги международных финансовых организаций Минску не приходится.
Московский Комсомолецвчера в 13:54
14

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
69

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
222

«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия01:49

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
854

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.
REGNUM14:14
188