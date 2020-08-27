Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году
Смотрите также
Турция намерена экспортировать в Европу найденный в Черном море газ
Путин назвал сроки восстановления России от коронавируса
Путин потребовал разобраться с ситуацией вокруг Куштау
Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет
Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России
В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест
Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
В сети разочарованы стрельбами на «АрМИ-2020»
В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Обстрелявших автобус под Харьковом радикалов задержали
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions. Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году.В источнике
Подробнее о событии