Энергетика
BFM.ruFitch предрекло России девальвацию при нефти в $30
Падение цен на нефть почти до 30 долларов грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией. Об этом говорится в заявлении международного рейтингового агентства Fitch, отмечает РИА Новости. Как сообщалось, цены на нефть на рынках Азии рухнули более чем на 31% в начале торгов в понедельник.
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Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.РИА Новости03:13
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