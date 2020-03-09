Энергетика

BFM.ruBFM.ruFitch предрекло России девальвацию при нефти в $30

Падение цен на нефть почти до 30 долларов грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией. Об этом говорится в заявлении международного рейтингового агентства Fitch, отмечает РИА Новости. Как сообщалось, цены на нефть на рынках Азии рухнули более чем на 31% в начале торгов в понедельник.
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Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом

Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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