Финансы

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Fitch ожидает возвращения к первичному структурному дефициту в 0,5% ВВП к 2022 году. В Минфине России не стали комментировать доклад агентства. Fitch отмечает, что бюджетное правило было ключевым фактором, повлиявшим на решение повысить суверенный кредитный рейтинг России в августе 2019 года.
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