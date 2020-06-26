Финансы
Финансовая газетаFitch предсказало временное послабление бюджетного правила в России
Согласно прогнозу Fitch Ratings, временное послабление бюджетного правила, введение которого позволило существенно снизить зависимость российской экономики и бюджета от цен на нефть, не создает рисков для макроэкономической стабильности в стране.
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Космос
Столкновение черных дыр может порождать вспышки света — астрономы
ИА Красная Весна вчера в 13:25
Общество
Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.
Вести.Ru вчера в 10:04
Экономика
Претендентом на актив семьи Босова стала компания немецкого кикбоксера
Наследники Дмитрия Босова ведут переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ» с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
РБК вчера в 00:02
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Шоу-бизнес
Телеведущий назвал развод Харламова и Асмус «заданием»
На днях ведущий проекта Владимир Маркони заявил, что развод звездной пары Кристины Асмус и Гарика Харламова был одним из заданий программы, в которой они приняли участие.
Bimru.ru вчера в 01:25
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Политика
Сенатор назвал дилетантством слова Порошенко о шансе вернуть Крым
Накануне экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть полуостров, так как Москва якобы уже не может финансировать республику.
Известия 03:59
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Здоровье
Названы пожизненные последствия коронавируса
Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
ForPost 24 июня в 08:54
Общество
Серебренников пришел на оглашение приговора без вещей
РИА Новости 03:59
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
Известия вчера в 22:32
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Почему вспомнили про поставки санкционки Подумать, как перекрыть поток санкционных продуктов в Россию, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила еще весной: свои предложения Минсельхоз и Россельхознадзор должны были подготовить до 22 мая.
РБК 01:30
Общество
Голикова призвала медиков сделать «все возможное и невозможное»
Количество новых случаев инфицирования составило 6800 человек, и есть надежда, что тенденция к снижению распространения коронавирусной инфекции сохранится.
Российская газета 03:58
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия вчера в 19:55
Общество
Росавиация предложила план возобновления международных полетов
Росавиация обратилась к властям с предложением о возобновлении международного авиасообщения со странами Содружества Независимых Государств.
Городовой вчера в 01:58
Футбол
ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника
ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника "Шленска" Пржемыслава Плачеты.
Soccer.ru вчера в 14:02
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Политика
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции
Палата представителей США проголосовала за проект закона о реформе полиции, подготовленный Демократической партией.
RT на русском вчера в 21:35
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Гаджеты
Honor показала смартфон Honor Play 4e
Сегодня компания Honor поделилась с фанатами новым изображением бюджетного смартфона Honor Play 4e.
ITZine.ru 02:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Кино
Эдгар Райт может снять мультфильм по комиксам о Скотте Пилигриме
В недавнем разговоре с изданием Entertainment Weekly британский режиссер рассказал, что в отдаленном будущем он может снова адаптировать для экрана культовый комикс Брайана Ли О'Мэлли, но только в формате анимационного сериала.
Киноафиша России 02:08
Кино
Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод" из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Variety со ссылкой на представителя киноконцерна.
РИА Новости 03:33