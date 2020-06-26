Экономика
Финансовая газетаFitch предсказало временное послабление бюджетного правила в России
Согласно прогнозу Fitch Ratings, временное послабление бюджетного правила, введение которого позволило существенно снизить зависимость российской экономики и бюджета от цен на нефть, не создает рисков для макроэкономической стабильности в стране.
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Армия и оружие
На «Армии-2020» представят более 25 тысяч единиц вооружения и техники
Свыше 25 тысяч единиц военной техники и вооружения представят на форуме "Армия-2020", из которых почти 700 единиц будут участвовать в динамическом показе, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в пятницу.
РИА Новости 05:00
Общество
Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%
Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
Гаджеты
В основную ветку ядра Linux впервые добавили поддержку процессора из России
Поддержка российских процессоров впервые была добавлена в основную ветку ядра операционной системы Linux, сообщила 25 июня пресс-служба компании Baikal Electronics.
ИА Красная Весна вчера в 08:01
Технологии
За взлом PS4 компания Sony заплатит 3,5 млн рублей
PlayStation запустила программу вознаграждений за взлом консоли и аксессуаров: в частности, компания пообещала заплатить 3,5 миллиона рублей за взлом популярной консоли PS4.
МонаВиста вчера в 06:38
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru вчера в 13:40
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
Индия спешит закупить российское оружие, чтобы пополнить свой арсенал.
Актуальные Новости 01:29
Гаджеты
Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует в июле
В настоящее время флагманским мобильным процессором Qualcomm является изделие Snapdragon 865.
3DNews 02:45
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.
RT на русском 05:12
Авто
Назвали самые дешевые и самые дорогие в обслуживании автомобили
Аналитики Autospot провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания самых продаваемых через интернет легковых транспортных средств в Москве и Санкт-Петербурге.
SpeedMe 03:06
Общество
В Новосибирской области продлят режим самоизоляции
Как долго может продлиться данный режим, пока неизвестно. Напомним, меры по борьбе с COVID-19 в области усилили в конце марта.
RuNews24.ru вчера в 22:53
Общество
Председатель УИК выиграла квартиру на голосовании по Конституции
Омичке достался один из пяти главных призов 59-летняя сибирячка Анна Ганева выиграла квартиру в акции "Мой регион", в которой могут участвовать люди, проголосовавшие по изменениям в Конституцию, сообщает портал NGS.
АМИТЕЛ 05:05
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Политика
В ЦИК назвали провокацией попытку проголосовать дважды
Журналист «Дождя» утром 25 июня смог дважды проголосовать по поправкам в Основной закон страны: первый раз на избирательном участке № 141, а спустя час ― онлайн, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:28
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
В РФ смягчили ограничения на въезд иностранных специалистов
Правительство РФ своим распоряжением смягчило ограничения на въезд в Россию иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в РФ.
Интерфакс вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении
Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Рособрнадзор решил использовать опыт, полученный во время коронавирусной пандемии, и теперь будет переводить детей на домашнее обучение во время сезонных вспышек простуды.
Городовой вчера в 11:18
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Шоу-бизнес
Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс ждет первенца
В 2019 году Робертс рассталась с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом после семи лет отношений и вскоре была впервые замечена на свидании с Хедлундом, который, в свою очередь, пять лет встречался с Кирстен Данст.
Super.ru вчера в 12:44