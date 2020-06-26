Экономика
Финансовая газетаFitch предсказало временное послабление бюджетного правила в России
Согласно прогнозу Fitch Ratings, временное послабление бюджетного правила, введение которого позволило существенно снизить зависимость российской экономики и бюджета от цен на нефть, не создает рисков для макроэкономической стабильности в стране.
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Кино
Стартовали съемки нового сериала КиноПоиск HD «Беспринципные»
В Москве началась работа над комедийным сериалом «Беспринципные» — экранизацией рассказов писателя Александра Цыпкина.
КиноПоиск 06:10
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Собеседника агентства рассказал, что российский истребитель сможет применять большое количество новых средств поражения.
Слово и Дело 02:45
Здоровье
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Экономика
Банк России продлил ряд введённых из-за коронавируса мер
Центральный банк России продлил ряд регуляторных послаблений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:06
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Армия и оружие
Неожиданный маневр российских ПВО в Сирии заставил Турцию дрожать
Вечерний курьер 01:59
Политика
В Кремле ответили на протест Японии из-за исследований в Охотском море
Ранее японская сторона направила российской представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
RT на русском 06:06
Происшествия
В Приморье тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов
Тепловоз и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Приморье, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).
РИА Новости 06:54
Здоровье
В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи
Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
Политика
Памфилова заявила о невозможности двойного голосования по Конституции
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что двойное голосование по Конституции было бы выявлено на последнем этапе процедуры, нарушителям все равно пришлось бы ответить, а те, кто уже заявил, что у них это получилось, просто пиарились.
Интерфакс 07:03
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсию некоторым пенсионерам
Согласно поправке, принятой в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года начнут получать страховую пенсию с индексацией пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей и осуществляющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки и попечительства, в том числе по договору о приемной семье.
Пункт А вчера в 02:19
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Общество
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 04:32
Общество
Менее 7 тыс. случаев COVID-19 выявили за сутки в России
Число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6800, сообщила в пятницу, 26 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минздрава.
Известия 03:33
Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета 03:37
Шоу-бизнес
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд станут родителями
RuNews24.ru 02:21
Общество
ЦИК России сообщила о DDOS-атаке на свой сайт
«Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDOS-атака», ― говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Центризбиркома.
Известия 07:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск
Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
Общество
Минтранс объявил сроки возобновления международного авиасообщения
25 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил о том, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил план по возобновлению международного авиасообщения в России.
Lenta.ru 06:29
Футбол
Все клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона
Все клубы российской футбольной Премьер-лиги могут обязать находиться (жить) на своих базах до конца нынешнего сезона.
BetOn 05:52
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Александр Буйнов выбрал себе место на кладбище
Известный отечественный певец Александр Буйнов тоже не отстает от трендов и уже выбрал себе место для захоронения.
ИнфоСМИ 06:16
Общество
Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»
Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40