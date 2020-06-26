Экономика

Финансовая газетаФинансовая газетаFitch предсказало временное послабление бюджетного правила в России

Согласно прогнозу Fitch Ratings, временное послабление бюджетного правила, введение которого позволило существенно снизить зависимость российской экономики и бюджета от цен на нефть, не создает рисков для макроэкономической стабильности в стране.
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Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России

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