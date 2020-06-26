Финансы
КоммерсантъFitch предсказало временную отмену бюджетного правила в России
В мае 2020 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство не рассматривает отмену бюджетного правила или корректировку цены нефти в нем. Однако затем в правительстве обсуждался вариант временной отмены бюджетного правила, предполагающего в качестве последствий укрепление рубля.
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Футбол
Малком рассказал, почему отпраздновал гол в матче с ЦСКА жестом Дзюбы
Нападающий «Зенита» Малком рассказал о причинах празднования гола с использованием фирменного жеста партнера по команде Артёма Дзюбы.
Metaratings вчера в 12:00
Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
Политика
Трамп рассказал, что изменил дизайн американских военных кораблей
Президент США Дональд Трамп рассказал, что внес изменения в дизайн военных кораблей.
ТАСС вчера в 19:14
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Гаджеты
Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов
Весит миниатюрный компьютер 760 г. Оформившим заказ на него до конца текущего месяца предоставят скидки в 14 дол.
Evo-rus.com вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Политика
Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
Общество
Диетолог назвала допустимое количество черешни в день
Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, в каком количестве стоит употреблять черешню.
Газета.Ru 02:13
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Общество
В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя
В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру вчера в 06:10
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
Здоровье
На Украине установили новый антирекорд по числу случаев COVID за сутки
На Украине установили новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.
РЕН ТВ 02:16
Наука
У Солнца обнаружены новые частицы
Популярная механика 24 июня в 09:57
Политика
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1".
Российская газета вчера в 17:28
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Курским семьям с детьми выплатят дополнительно по 10 тысяч
Пенсионный фонд выплатит в июле семьям с детьми в возрасте до 16 лет дополнительно по 10 тыс. рублей.
Kurskcity.ru вчера в 06:13
Экономика
В РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля
В России с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги, сообщает агентство «Прайм».
Рамблер вчера в 09:25
Политика
Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину
Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
Общество
«Зелёная сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал НГС, чем займётся после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью
Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.
НГС 24 июня в 20:30
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
Армия и оружие
Индия спешит закупить российское оружие
Актуальные Новости 01:29
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
Происшествия
Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей из семьи Захарова
Ранее Пашаев рассказывал, сколько алкоголя актер выпил перед тем, как устроить аварию.
БИЗНЕС Online вчера в 02:26
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23