Финансы

КоммерсантъКоммерсантъFitch предсказало временную отмену бюджетного правила в России

В мае 2020 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство не рассматривает отмену бюджетного правила или корректировку цены нефти в нем. Однако затем в правительстве обсуждался вариант временной отмены бюджетного правила, предполагающего в качестве последствий укрепление рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Fitch предсказало временное смягчение бюджетного правила в России

ИА Красная Весна02:26

Fitch: временное послабление бюджетного правила не создает рисков для экономической стабильности в РФ

Финмаркетвчера в 02:37

Fitch предсказало временную отмену бюджетного правила в России

Коммерсантъвчера в 23:55

Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России

РБКвчера в 17:00

Fitch: временное ослабление бюджетного правила в России не скажется на макростабильности

Банки.рувчера в 11:29

Fitch: возможное ослабление бюджетного правила в России не скажется на макростабильности

ТАССвчера в 09:57

Fitch прогнозирует временную отмену бюджетного правила в РФ

Долг.рф00:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Футбол

Малком рассказал, почему отпраздновал гол в матче с ЦСКА жестом Дзюбы

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о причинах празднования гола с использованием фирменного жеста партнера по команде Артёма Дзюбы.
Metaratings вчера в 12:00
Политика

Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
1,5K
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что за несколько минут до начала парада на Красной площади сотрудники ФСБ предотвратили инцидент: солдат-срочник напал с оружием на автомобиль Федеральной службы охраны.
РБК вчера в 18:03
5K
Политика

Трамп рассказал, что изменил дизайн американских военных кораблей

Президент США Дональд Трамп рассказал, что внес изменения в дизайн военных кораблей.
ТАСС вчера в 19:14
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
323
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
509
Гаджеты

Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов

Весит миниатюрный компьютер 760 г. Оформившим заказ на него до конца текущего месяца предоставят скидки в 14 дол.
Evo-rus.com вчера в 23:34
2
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым

Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания вчера в 14:46
328
Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
1
Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Газета.Ru 00:24
229
Общество

Диетолог назвала допустимое количество черешни в день

Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, в каком количестве стоит употреблять черешню.
Газета.Ru 02:13
13
Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
21
Общество

В Башкирии на один день запретят продажу алкоголя

В ближайшую субботу, 27 июня, жителям республики придется воздержаться от покупки алкоголя.
Уфа1.ру вчера в 06:10
10
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
7,4K
Здоровье

На Украине установили новый антирекорд по числу случаев COVID за сутки

На Украине установили новый антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.
РЕН ТВ 02:16
Наука

У Солнца обнаружены новые частицы

Популярная механика 24 июня в 09:57
2
Политика

Путин рассказал о противниках прямых выплат

Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1".
Российская газета вчера в 17:28
777
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
627
Общество

Курским семьям с детьми выплатят дополнительно по 10 тысяч

Пенсионный фонд выплатит в июле семьям с детьми в возрасте до 16 лет дополнительно по 10 тыс. рублей.
Kurskcity.ru вчера в 06:13
3
Экономика

В РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля

В России с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги, сообщает агентство «Прайм».
Рамблер вчера в 09:25
8
Политика

Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину

Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ.
REGNUM 00:24
128
Общество

«Зелёная сделка»: миллиардер Александр Сысоев рассказал НГС, чем займётся после продажи 2ГИС Сбербанку — интервью

Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.
НГС 24 июня в 20:30
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,2K
Политика

В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата

Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
39
Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
26
Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:20
28
Армия и оружие

Индия спешит закупить российское оружие

Актуальные Новости 01:29
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
219
Происшествия

Адвокат заявил, что Ефремов готов усыновить детей из семьи Захарова

Ранее Пашаев рассказывал, сколько алкоголя актер выпил перед тем, как устроить аварию.
БИЗНЕС Online вчера в 02:26
1,1K
Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
250
Как работают Яндекс.Новости?
Главное