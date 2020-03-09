Энергетика

СобеседникСобеседникЭксперты прогнозируют падение цен на нефть до $20 и девальвацию рубля

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил о возможной девальвации рубля в связи с «очень неприятным сюрпризом» в виде падения цен на нефть, передает РБК.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось

Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом

Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости03:13

Подробнее о событии

Аналитик Fitch сообщил об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

РБК06:36

Аналитик Fitch: падение нефти до $30 долларов грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией

Коммерсантъ06:36

Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

Ведомости04:09

Аналитик Fitch заявил об угрозе девальвации рубля из-за обвала цен на нефть

Forbes04:09

России предрекли бюджетный дефицит из-за падения цен на нефть

Lenta.ru03:21

Аналитики агентства Fitch предсказывают России бюджетный дефицит и девальвацию

Говорит Москва03:15

Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом

РИА Новости03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:50, Ашберн

Комментарии

Экономика

Рубль упал из-за рухнувших цен на нефть

На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.
Телеканал 360° вчера в 20:38
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
РИА Новости 04:06
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada

Хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Автоновости дня 07 марта в 17:01
Футбол

«Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару»

Российская газета 11:42
Здоровье

Коронавирус обнажил хрупкость американского процветания

Глобальная эпидемия на глазах опровергает один из главных мифов Запада – об устойчивости процветания американского общества.
Взгляд.ру 05:40
Политика

Суд по МН17 заинтересовали данные журналиста по «Букам»

Материалы голландского журналиста об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17 могут приобщить к делу, сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.
РИА Новости 11:22
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Армия и оружие

Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Российская газета 11:44
Футбол

Райан Гиггз: Сульшер заслуживает всяческих похвал

Оле-Гуннар заслуживает всяческих похвал, приводит слова Гиггза Goal.
Советский спорт 11:15
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ридус 05 марта в 17:38
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Финансы

Петербуржцы выстроились в очереди за валютой после обвала рубля

Росбалт 11:30
Шоу-бизнес

На глазах у Королевой: Тарзан показал «любовные утехи» на сцене

Присутствовала на нем и жена юбиляра Наташа Королева - сначала в зале, а затем и на сцене.
Комсомольская правда 05:15
Спорт

CAS отменил дисквалификацию за допинг американского легкоатлета

News.ru 07:01
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Экономика

Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза

Новак на совещании с Мишустиным сообщил, что ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
ТАСС 11:37
Армия и оружие

УНМ ДНР: Киев ужесточил пересечение линии соприкосновения в Донбассе

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе стали причиной трёх задержаний сотрудниками погранслужбы Украины местных жителей.
ИА Новороссия 07:30
Энергетика

Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть

Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
РБК 07:40
Экономика

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
РИА Новости 10:20
Финансы

Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры.
Дни24 06:03
Энергетика

Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти

Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
News.ru 03:25
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

РИА Новости вчера в 21:42
Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Piter.tv 09:32
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 07 марта в 05:15
Политика

Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»

На записях слышно, что молодые люди называют терроризм «способом действия», а также обсуждают изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и планы «сварить и испытать» взрывчатку в Пензенской области.
Время Н 05:48
Авто

Автомобили Lada стали самыми популярными у россиян

Автоновости дня 07:55
Здоровье

В ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) развенчали мифы о профилактике и лечении коронавируса нового типа, соответствующий материал опубликован на сайте организации.
Газета.Ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
ToDay News Ufa вчера в 11:31
Экономика

В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное