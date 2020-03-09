Падение цен на нефть до 30 долларов за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил о возможной девальвации рубля в связи с «очень неприятным сюрпризом» в виде падения цен на нефть, передает РБК.

Эксперты прогнозируют падение цен на нефть до $20 и девальвацию рубля

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