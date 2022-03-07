КоммерсантъFitch приостанавливает деятельность в РоссииМеждународное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению кредитных рейтингов.РИА НовостиFitch Group объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.КоммерсантъFitch 3 марта понизило долгосрочный рейтинг России до B с ВВВ.КоммерсантъИзвестно, что компания после анализа своей деятельности в России и Белоруссии объявила о прекращении работы в обеих странах.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВНТВПодробнее о событииFitch приостановило деятельность в РоссииRT на русском18:58Рейтинговое агентство Fitch приостановило коммерческую деятельность в РоссииРИА Новости17:53Fitch решило немедленно приостановить коммерческую деятельность в РоссииРБК18:37Рейтинговое агентство Fitch приостановило работу в РоссииРЕН ТВ18:23Международное рейтинговое агентство Fitch приостановило коммерческую деятельность в РоссииLenta.ru18:02Fitch приостанавливает деятельность в РоссииКоммерсантъ18:45Fitch Group приняла решение приостановить свою коммерческую деятельность в РоссииТАСС17:45Показать ещёОценить63Поделиться