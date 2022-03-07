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Fitch приостанавливает деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, в том числе деятельность по присуждению кредитных рейтингов.
РИА Новости
Fitch Group объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.
Коммерсантъ
Fitch 3 марта понизило долгосрочный рейтинг России до B с ВВВ.
Коммерсантъ
Известно, что компания после анализа своей деятельности в России и Белоруссии объявила о прекращении работы в обеих странах.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Fitch приостановило деятельность в России
RT на русском18:58
Рейтинговое агентство Fitch приостановило коммерческую деятельность в России
РИА Новости17:53
Fitch решило немедленно приостановить коммерческую деятельность в России
РБК18:37
Рейтинговое агентство Fitch приостановило работу в России
РЕН ТВ18:23
Международное рейтинговое агентство Fitch приостановило коммерческую деятельность в России
Lenta.ru18:02
Fitch приостанавливает деятельность в России
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Fitch Group приняла решение приостановить свою коммерческую деятельность в России
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