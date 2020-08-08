Fitch присвоило России рейтинг BBB со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило о рейтинге Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне BBB со стабильным прогнозом. Как сообщили аналитики Fitch, по итогам 2020 года российская экономика сократится на 5,2% по сравнению с уровнем 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
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