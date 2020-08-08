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Мойка78
Мойка78

Fitch присвоило России рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило о рейтинге Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне BBB со стабильным прогнозом. Как сообщили аналитики Fitch, по итогам 2020 года российская экономика сократится на 5,2% по сравнению с уровнем 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Агентство Fitch Ratings
 подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
Российская газета17:38
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Комсомольская правда

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Комсомольская правдавчера в 16:35
Коммерсантъ

Главные новости к утру 8 августа

Коммерсантъ00:03
RT на русском

Силуанов прокомментировал рейтинг России в исследовании Fitch

RT на русском19:32
РБК

Силуанов заявил о шансе на более динамичное восстановление экономики

РБК19:02
Финмаркет

Fitch подтвердило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Финмаркет03:08
Интерфакс

Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфаксвчера в 16:07
ТАСС

Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

ТАССвчера в 16:31

Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
67

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
РБК03:30
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Белоруссия депортировала журналистов телеканала «Настоящее время»

Задержанные в Белоруссии журналисты телеканала "Настоящее время" - проекта "Радио свобода" и "Голоса Америки", финансируемых конгрессом США, - среди которых есть гражданин РФ, депортированы на Украину.
РИА Новости03:20
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Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты19:56
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Вашингтон обвинили в «объявлении экономической войны» Евросоюзу

Послание сенаторов США с угрозами оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода "Северный поток-2", является "объявлением экономической войны".
Вести.Ruвчера в 11:45
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