Fitch присвоило России рейтинг BBB со стабильным прогнозом

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Международное рейтинговое агентство Fitch заявило о рейтинге Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне BBB со стабильным прогнозом. Как сообщили аналитики Fitch, по итогам 2020 года российская экономика сократится на 5,2% по сравнению с уровнем 2019 года.