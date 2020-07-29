Цены на газ переходят к росту, в 2021 году они будут существенно выше нынешних, сообщает Fitch в своем прогнозе ситуации на рынке газа 29 июля газ на хабе TTF стоил $56 за тысячу кубометров, средняя же стоимость голубого топлива в следующем году, согласно прогнозу Fitch, составит $132,4.

Fitch прогнозирует двукратный рост стоимости газа в 2021 году

Политика Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.

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Общество Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Футбол Андрей Малосолов: Перейдя в киевское «Динамо», Луческу предал Донбасс Сам Луческу как раз позиционировал себя как боец, который перешел из "Динамо Бухарест" в "Рапид Бухарест", из одного соперничающего румынского клуба перешел в другой.

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Армия и оружие Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций» Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.

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