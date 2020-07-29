Энергетика

Украина.руУкраина.руFitch прогнозирует двукратный рост стоимости газа в 2021 году

Цены на газ переходят к росту, в 2021 году они будут существенно выше нынешних, сообщает Fitch в своем прогнозе ситуации на рынке газа 29 июля газ на хабе TTF стоил $56 за тысячу кубометров, средняя же стоимость голубого топлива в следующем году, согласно прогнозу Fitch, составит $132,4.
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Fitch прогнозирует двукратный рост стоимости газа в 2021 году

Украина.ру04:36

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Piter.tv03:42

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Lenta.ruвчера в 10:58

Китай, как и Европа, близок к тому, что газ будет девать некуда

Евразия Dailyвчера в 13:44

Fitch ожидает цену газа в Европе в 2021 году на уровне $132 за тысячу кубов

ПРАЙМвчера в 08:29
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Политика

Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями

Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

REGNUM 06:51
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Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
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Политика

Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц

Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей 04:39
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
1,3K
Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Общество

В Пионерском отремонтируют променад у резиденции Путина

В Пионерском отремонтируют променад у резиденции Владимира Путина.
Клопс 06:26
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Компания Kia Motors официально представила полноразмерный минивэн Carnival четвертого поколения. Новинка появится и на российском рынке.
32CARS.ru 01:31
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Культура

В Ярославле открылась выставка Александра Петрова

Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Происшествия

Пожар в недостроенном 16-этажном здании в Челябинске потушили

Возгорание в строящемся 16-этажном здании в центральной части Челябинска, возникшее в четверг днем, потушили на площади 60 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.
ТАСС 06:33
9
Общество

Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Газета.Ru 05:00
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
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Авто

Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили 00:13
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Экономика

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известия 06:11
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Здоровье

Медучреждения Тверской области получили новые автомобили скорой помощи

30 июля в Твери состоялась торжественная церемония передачи новых автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Тверской области, а также техники для подразделений регионального Управления МЧС.
ГТРК Тверь 05:37
Политика

Кремль ответил на слова Лукашенко о бойцах ЧВК

Накануне белорусский лидер потребовал от Москвы разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов ЧВК Вагнера.
Lenta.ru 06:40
Футбол

Андрей Малосолов: Перейдя в киевское «Динамо», Луческу предал Донбасс

Сам Луческу как раз позиционировал себя как боец, который перешел из "Динамо Бухарест" в "Рапид Бухарест", из одного соперничающего румынского клуба перешел в другой.
Украина.ру 01:12
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС

Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
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Футбол

Дзюба продлил контракт с «Зенитом»

Коммерсантъ 03:57
Общество

Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
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Армия и оружие

Командующий ВСУ назвал обстрелы в Донбассе «проявлением эмоций»

Киев, 30 июля 2020, 13:34 — REGNUM Единичные обстрелы в зоне проведения карательной операции вооружённых сил Украины (ВСУ) против жителей Донбасса не нарушают перемирие.
REGNUM 06:34
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
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Экономика

Банк России составит рейтинг страховщиков по жалобам клиентов

Банк России готовится запустить ежеквартальный публичный ренкинг страховщиков по количеству обоснованных жалоб на тысячу заключенных договоров, сообщает пресс-служба регулятора.
Российская газета 05:23
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