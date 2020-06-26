Экономика
Финансовая газетаFitch предсказало временное послабление бюджетного правила в России
Согласно прогнозу Fitch Ratings, временное послабление бюджетного правила, введение которого позволило существенно снизить зависимость российской экономики и бюджета от цен на нефть, не создает рисков для макроэкономической стабильности в стране.
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Общество
В Омской области на месяц продлили масочный режим
Омск, 26 июня 2020, 16:28 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим.
REGNUM 09:28
Шоу-бизнес
16-летняя звезда TikTok Сия Каккар покончила жизнь самоубийством
Молодая талантливая актриса из Индии Сия Каккар, которая получила широкую известность в мире благодаря роликам, снятым для популярной среди молодежи социальной сети TikTok, покончила с собой.
Bimru.ru 05:15
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Игры
Ghost of Tsushima получит относительно скромную заплатку первого дня
Следуя современным традициям, Ghost of Tsushima получит заплатку первого дня, включающую некоторые незначительные правки, а также вытравливающую из игры кое-какие баги, связанные с локациями.
Городской портал Новый Нижний 23 июня в 17:00
Авто
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей в мире
Evo-rus.com 11:06
Политика
Киев призвал усилить санкции против РФ из-за голосования в Крыму
Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию РФ в Крыму, из-за чего просит усилить санкционное давление в отношении Москвы, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 11:17
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Общество
Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты
Россия по основным параметрам достигла цели по ликвидации крайней нищеты.
ТАСС 09:54
Энергетика
Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 08:52
Футбол
ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»
В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета 11:24
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Игры
CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077
Inc-news.ru вчера в 12:22
Общество
Вирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели
Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы.
REGNUM 07:47
Общество
Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля
В Москве властями не был согласован митинг, планируемый на 4 июля и посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию, из-за ситуации с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 09:51
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
Политика
В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
RT на русском 06:35
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Общество
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, сколько черешни можно съедать в день.
Pravda.Ru 11:07
Космос
Ученые предложили устроить пенную охоту на космический мусор
Как сообщил «МК» руководитель стартапа молодых ученых Влад Ситников, липкая полимерная пена находится в бочкообразной емкости весом всего в 50 кг.
Московский Комсомолец 07:03
Политика
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
РИА Новости 09:37
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 обойдется всего в 549 долларов
Самый дешевый iPhone 12 с поддержкой LTE, по словам аналитика Wedbush Даниэля Айвса, порадует ценником в 549 долларов.
Вечерний курьер 08:59
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Происшествия
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25