Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США

Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
News.ru

В Fitch рассказали, почему Украина не спешит закупать сжиженный газ у США

News.ru21:28
РЕН ТВ

Американскому газу предрекают провал на рынке Украины

РЕН ТВ22:09
Комсомольская правда

Fitch: Украина вряд ли сможет покупать СПГ у США

Комсомольская правда21:51
Телеканал 360°

Реверс российского газа помешает Украине закупать СПГ у США

Телеканал 360°22:58
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Газета.Ru21:10
Взгляд.ру

Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

Взгляд.ру20:29
ПРАЙМ

Fitch: виртуальный реверс российского газа не даст США полноценно продавать СПГ Киеву

ПРАЙМ20:18

Адвокат Ефремова готовит расширенную жалобу на приговор актёру

Москва, 14 сентября 2020, 11:37 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, намерена в скором времени подать расширенную апелляционную жалобу на вынесенный приговор.
Адвокат Ефремова готовит расширенную жалобу на приговор актёру
REGNUM04:37
65

Представитель Зеленского объяснил отказ Украины поставлять воду в Крым

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел подчеркнула, что вопрос обеспечения Республики Крым питьевой водой касается не только России, но также и Украины.
Представитель Зеленского объяснил отказ Украины поставлять воду в Крым
iReactorвчера в 13:56
410

Германия сообщила о результатах новой экспертизы анализов Навального

Лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости04:51
1,4K

В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости05:11
16

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Жители Белоруссии в августе забрали из банков $624 млн с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей — с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей (итого около $389 млн) — со срочных вкладов, следует из статистики Национального банка страны.
Forbes05:33

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru12 сентября в 06:26
392

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
51