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Газета.Ru
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США

Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости20:27
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Телеканал 360°

Реверс российского газа помешает Украине закупать СПГ у США

Телеканал 360°22:58
РЕН ТВ

Американскому газу предрекают провал на рынке Украины

РЕН ТВ22:09
Взгляд.ру

Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

Взгляд.ру20:29
News.ru

В Fitch объяснили, почему Украина не спешит закупать у США сжиженный газ

News.ru21:28
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Газета.Ru21:10
Комсомольская правда

Fitch: Украина вряд ли сможет покупать СПГ у США

Комсомольская правда21:51
ПРАЙМ

Fitch: виртуальный реверс российского газа не даст США полноценно продавать СПГ Киеву

ПРАЙМ20:18

Актер Долинский дал Ефремову совет о том, как вести себя в тюрьме

Актер Владимир Долинский, который в 1973 году был осужден за незаконные валютные операции, в рамках беседы с журналистами дал совет своему осужденному на восемь лет коллеге Михаилу Ефремову.
Аргументы недели00:17
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Развожаев побеждает с 85,72% голосов на выборах главы Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил журналистам в понедельник председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
ТАСС02:18
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Цыбульский набрал 69,6% голосов на выборах главы Архангельской области

Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский набрал 69,6% голосов на выборах губернатора региона после обработки 99,4% протоколов участковыми избирательными комиссиями.
ФАН20:49
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Разгром коалиции «Шуя 2020»

По предварительным итогам голосования на выборах депутатов Шуйской городской думы VII созыва по одномандатным округам: - самовыдвиженец Сергей Жубаркин проигрывает единороссу Максиму Барбашову; - Дмитрий Мастраков (ЛДПР) проигрывает Татьяне Беляковой (ЕР); - коммунист Алексей Чесноков проигрывает единороссу Евгению Чернову; - выдвинутый КПРФ Дмитрий Посылин проигрывает Владимиру Крупину (ЕР).
Слухи и Факты23:40