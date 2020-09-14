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Газета.Ru
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США

Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости20:27
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Телеканал 360°

Реверс российского газа помешает Украине закупать СПГ у США

Телеканал 360°22:58
РЕН ТВ

Американскому газу предрекают провал на рынке Украины

РЕН ТВ22:09
ПРАЙМ

Fitch: виртуальный реверс российского газа не даст США полноценно продавать СПГ Киеву

ПРАЙМ20:18
News.ru

В Fitch рассказали, почему Украина не спешит закупать сжиженный газ у США

News.ru21:28
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Газета.Ru21:10
Взгляд.ру

Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

Взгляд.ру20:29
Комсомольская правда

Fitch: Украина вряд ли сможет покупать СПГ у США

Комсомольская правда21:51

Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Ученые создают виртуальную копию Венеции на случай затопления города

Итальянские ученые из Factum Foundation вместе с французскими и швейцарскими специалистами работают над созданием виртуальной копии Венеции — так они надеются сохранить историческое наследие города в случае его затопления, передает The Art Newspaper.
Афиша Daily11 сентября в 20:24

Врио главы Архангельской области победил на выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области и член партии «Единая Россия» Александр Цыбульский набрал 69,6% голосов по результатам обработки 99,9% протоколов избирательных комиссий.
РБК02:49
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