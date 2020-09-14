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Газета.Ru
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США

Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости20:27
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Телеканал 360°

Реверс российского газа помешает Украине закупать СПГ у США

Телеканал 360°22:58
РЕН ТВ

Американскому газу предрекают провал на рынке Украины

РЕН ТВ22:09
ПРАЙМ

Fitch: виртуальный реверс российского газа не даст США полноценно продавать СПГ Киеву

ПРАЙМ20:18
News.ru

В Fitch объяснили, почему Украина не спешит закупать у США сжиженный газ

News.ru21:28
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Газета.Ru21:10
Взгляд.ру

Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

Взгляд.ру20:29
Комсомольская правда

Fitch: Украина вряд ли сможет покупать СПГ у США

Комсомольская правда21:51

Следователи начали проверку возврата самолета в аэропорт Кольцово

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту вынужденной посадки в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга пассажирского самолета проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 11:14
51

Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Предполагаемый ущерб составляет около 200 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного "Роскосмосом" еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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Цыбульский набрал 69,6% голосов на выборах главы Архангельской области

Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский набрал 69,6% голосов на выборах губернатора региона после обработки 99,4% протоколов участковыми избирательными комиссиями.
ФАН20:49
33

Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

Норма потребления соли для человека составляет пять граммов в день, в России в среднем едят 12 граммов, чтобы снизить потребление нужно отказаться от соли во время готовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
РИА Новости23:19
11

Правительство выделило 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

"На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 гг. будет дополнительно направлено 4,1 млрд руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", ‒ говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 06:19
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