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Газета.Ru
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США

Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости20:27
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Телеканал 360°

Реверс российского газа помешает Украине закупать СПГ у США

Телеканал 360°22:58
РЕН ТВ

Американскому газу предрекают провал на рынке Украины

РЕН ТВ22:09
Взгляд.ру

Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

Взгляд.ру20:29
News.ru

В Fitch объяснили, почему Украина не спешит закупать у США сжиженный газ

News.ru21:28
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Газета.Ru21:10
Комсомольская правда

Fitch: Украина вряд ли сможет покупать СПГ у США

Комсомольская правда21:51
ПРАЙМ

Виртуальный реверс газа из РФ не даст США полноценно продавать СПГ Киеву - Fitch

ПРАЙМ20:18

Раскрыто меню в СИЗО у Ефремова

Издание Life раскрыло содержание меню в московском СИЗО-5, куда помещен актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет тюрьмы за смертельное ДТП в столице.
Lenta.ru20:02
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Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в субботу в рамках встречи в Никосии с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил озабоченность заходом российских военных кораблей в порты острова.
Военное деловчера в 03:35
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Больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки

Помимо депрессивных и астенических проявлений авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) — нарушения сна.
РБК00:00
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Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
РИА Новости20:04
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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В Госдуме предложили разрешить управление автомобилем с 16 лет

«Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в Российской Федерации, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев», — говорится в обращении.
RT на русском23:02
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Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.
Известия17:51
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