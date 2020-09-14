Комсомольская правда 6

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США. Об этом сообщает РИА "Новости".