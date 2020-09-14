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Газета.Ru
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженный природный газ из США. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США

Украина, полностью перешедшая на виртуальный реверс российского газа, вряд ли станет системно закупать сжиженный природный газ из США, возможны скорее только разовые сделки, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости20:27
Подробнее о событии
Газета.Ru

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Газета.Ru21:10
РЕН ТВ

Американскому газу предрекают провал на рынке Украины

РЕН ТВ22:09
Комсомольская правда

Fitch: Украина вряд ли сможет покупать СПГ у США

Комсомольская правда21:51
News.ru

В Fitch объяснили, почему Украина не спешит закупать у США сжиженный газ

News.ru21:28
Телеканал 360°

Реверс российского газа помешает Украине закупать СПГ у США

Телеканал 360°22:58
Взгляд.ру

Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

Взгляд.ру20:29
ПРАЙМ

Виртуальный реверс газа из РФ не даст США полноценно продавать СПГ Киеву - Fitch

ПРАЙМ20:18

Россия и Индия создадут ракету для уничтожения самолетов AWACS

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
РИА Новости20:04
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБКвчера в 12:16
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Роспотребнадзор рекомендует не солить блюда

Чтобы снизить потребление соли на 20% следует отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, такие как кетчуп, соевый соус и французская горчица, убрать со стола солонку, но оставить перечницу, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
РИА Новости23:19

Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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