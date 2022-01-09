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Fitch: рынок газа в Европе из-за «Силы Сибири — 2» может стать более дефицитным

Газовый рынок в Европе может стать более дефицитным, если "Газпром" увеличит поставки в Китай, в частности, по "Силе Сибири — 2", сказал в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
РИА Новости
"Газпром", безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объёмов, может действительно снизиться.
РИА Новости
"Сила Сибири 2" — новый проектируемый газопровод, по которому газ будет транспортироваться в Китай через Монголию, на российской территории пересечёт Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье.
ПРАЙМ
Расчётная экспортная мощность — 50 миллиардов кубометров в год.
ПРАЙМ

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