Газовый рынок в Европе может стать более дефицитным, если "Газпром" увеличит поставки в Китай, в частности, по "Силе Сибири — 2", сказал в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Газпром", безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объёмов, может действительно снизиться.
"Сила Сибири 2" — новый проектируемый газопровод, по которому газ будет транспортироваться в Китай через Монголию, на российской территории пересечёт Красноярский край, Иркутскую область, Бурятию и Забайкалье.
Москва с сожалением констатирует, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктивного подхода предпочитают спекуляции, это не может стать основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности.
Инна Королева, которая сыграла в знаменитом украинском сериале "Сваты" Марию Ковалеву (в начале сериала — Будько), высказала свое мнение о том, почему многим поклонникам не понравился седьмой сезон ранее невероятно популярного кинопроекта.