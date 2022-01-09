Газовый рынок в Европе может стать более дефицитным, если " Газпром " увеличит поставки в Китай, в частности, по "Силе Сибири — 2", сказал в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.