«Фонтанка» сообщила об очередях из гробов в петербургском крематории

В петербургском крематории на Шафировском проспекте сотни гробов несколько дней ждут очереди на сжигание, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудника одного из крупных ритуальных агентств и бывшего работника крематория.