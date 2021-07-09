В тексте документа говорится, что рейтинг России отражает надежную и последовательную экономическую политику страны, сильный внешний баланс и самое низкое отношение госдолга к ВВП среди сопоставимых стран.
В петербургском крематории на Шафировском проспекте сотни гробов несколько дней ждут очереди на сжигание, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сотрудника одного из крупных ритуальных агентств и бывшего работника крематория.
Губернатор Омской области Александр Бурков провел онлайн-совещание с главврачами омских учреждений здравоохранения и центральных районных больниц по вопросам эпидобстановки и вакцинации жителей от коронавируса.
Деструктивная позиция Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, ранее заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.