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Экономика

Fitch сохранило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB».
РБК
В тексте документа говорится, что рейтинг России отражает надежную и последовательную экономическую политику страны, сильный внешний баланс и самое низкое отношение госдолга к ВВП среди сопоставимых стран.
Lenta.ru
Последовательное подтверждение кредитного рейтинга России агентствами «большой тройки» говорит об эффективности российской макроэкономической политики, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
RT на русском
В то же время эксперты Fitch заявляют о сохранении высоких рисков антироссийских санкций.
РБК

С чего всё началось

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило
 долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB».

Подробнее о событии

Fitch сохранило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

РБК19:20

Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России

RT на русском18:32

Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России

ПРАЙМ17:42

Агентство Fitch не изменило кредитный рейтинг России

РЕН ТВ17:36

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфакс18:17

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

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