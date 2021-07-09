В день похорон Меньшова Голубкина съела торт с надписью «Любовь и голуби»

В сторис, которые выложила актриса в Instagram, запечатлено, как звезды веселятся перед выходом на сцену в Светлогорске и планируют съесть торт с надписью «Любовь и голуби».