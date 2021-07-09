РБКFitch сохранило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозомМеждународное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB».В источникеРБКРБКГазета.RuПрофильLife.ruRT на русскомРЕН ТВФАНЭкономика сегодняИзвестияНациональная служба новостейПодробнее о событииАгентство Fitch не изменило кредитный рейтинг РоссииРЕН ТВ17:36Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со стабильным прогнозомИнтерфакс18:17Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBBRT на русском17:49Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга РоссииПРАЙМ17:42Fitch сохранило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозомРБК19:20Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»РИА Новости17:18Минфин позитивно оценил подтверждение суверенного рейтинга России агентством FitchТАСС17:40Показать ещёОценить23Поделиться