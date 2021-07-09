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Экономика

Fitch сохранило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB».В источнике

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Агентство Fitch не изменило кредитный рейтинг России

РЕН ТВ17:36

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

Интерфакс18:17

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

RT на русском17:49

Силуанов прокомментировал подтверждение кредитного рейтинга России

ПРАЙМ17:42

Fitch сохранило рейтинг России «BBB» со стабильным прогнозом

РБК19:20

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

РИА Новости17:18

Минфин позитивно оценил подтверждение суверенного рейтинга России агентством Fitch

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