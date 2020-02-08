Экономика
RuNews24.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB
Краткосрочный рейтинг РФ подтвержден на уровне F2, сообщает Международное рейтинговое агентство Fitch. Рейтинг дефолта эмитента ВВВ отражает надежную и последовательную политическую базу, что улучшает макроэкономическую стабильность и устойчивость к потрясениям, считают эксперты.
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Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом
Интерфакс07 февраля в 16:11
Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
ТАСС07 февраля в 16:36
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