Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB

Краткосрочный рейтинг РФ подтвержден на уровне F2, сообщает Международное рейтинговое агентство Fitch. Рейтинг дефолта эмитента ВВВ отражает надежную и последовательную политическую базу, что улучшает макроэкономическую стабильность и устойчивость к потрясениям, считают эксперты.
Читать в источнике
Комментировать108

Подробнее о событии

Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

REGNUM08 февраля в 03:26

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфакс07 февраля в 16:11

Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБК07 февраля в 19:39

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новости07 февраля в 16:47

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ru07 февраля в 16:38

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС07 февраля в 16:36

Главные новости к утру 8 февраля

Коммерсантъ07 февраля в 23:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

ТАСС 01:14
Авто

В Сети показали изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Многочисленные шпионские фотографии показывают седан Mercedes-Benz S-класса 2021 года следующего поколения, хотя Mercedes-Benz хорошо скрывает его под камуфляжем.
SpeedMe вчера в 02:57
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих

«ПСЖ» на своем поле переиграл «Лион» во встрече 24-го тура французской Лиги 1 со счетом 4:2.
Sport24.ru вчера в 16:59
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт вырабатывает топливо для совершения экстренной посадки.
Российская газета 03:40
Общество

Лучшие и худшие наряды церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года

Шарлиз Терон Самым запоминающимся в этом году стал выход Шарлиз Терон: актриса, номинировавшаяся на премию за лучшую женскую роль в картине "Скандал", выбрала платье-победитель.
Газета.Ru 02:21
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Общество

Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:46
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM вчера в 07:50
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Происшествия

В ДТП с лесовозом в Ленобласти погибли два человека

Водитель лесовоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, в результате — двое погибших и один раненый.
REGNUM 03:48
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета вчера в 05:06
Авто

Обновленная Mazda CX-4 ставит рекорды продаж

Старт продаж обновленного кросс-купе Mazda CX-4 состоялся в начале ноября 2019-го.
Новые автомобили вчера в 23:13
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Армия и оружие

Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео

Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Avia.pro вчера в 03:08
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Происшествия

Силовики проводят обыски в институте Сибирского отделения РАН

В институте Сибирского отделения РАН проходят обыски.
REGNUM 03:17
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском вчера в 00:13
Политика

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 16:32
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Политика

Замглавы Чебоксар Аллу Салаеву назначили вице-премьером Чувашии

Врио главы Чувашии Олег Николаев назначил замглавы администрации Чебоксар по социальным вопросам Аллу Салаеву исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров республики, сообщается на официальном портале органов власти республики.
РИА Новости 03:17
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

RT на русском 01:36
Здоровье

В Ульяновской области продлили карантин из-за превышенного эпидпорога

Уба отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом детей возрасте от 7 до 14 лет все еще превышает эпидемиологический порог.
Mosaica.ru 03:13
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

В январе фильм получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав, а также удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Известия 01:47
Общество

В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

ТАСС вчера в 15:49
Экономика

В России повысят порог индивидуальных инвестиционных счетов

Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно.
Известия вчера в 12:30
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
РИА Новости 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное