Экономика
RuNews24.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB
Краткосрочный рейтинг РФ подтвержден на уровне F2, сообщает Международное рейтинговое агентство Fitch. Рейтинг дефолта эмитента ВВВ отражает надежную и последовательную политическую базу, что улучшает макроэкономическую стабильность и устойчивость к потрясениям, считают эксперты.
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Армия и оружие
Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию
Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.
Гаджеты
В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
Биатлон
Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Армия и оружие
США провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает ТАСС.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Общество
Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины
Происшествия
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Авто
В Индии дебютировал аналог Mercedes-Benz G-Class
Новинка представляет собой рамный автомобиль, который своей внешностью и угловатыми формами явно намекает на сходство с премиальным внедорожником немецкой марки — Mercedes-Benz G-Class.
Армия и оружие
НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников
В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
Культура