Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB

Краткосрочный рейтинг РФ подтвержден на уровне F2, сообщает Международное рейтинговое агентство Fitch. Рейтинг дефолта эмитента ВВВ отражает надежную и последовательную политическую базу, что улучшает макроэкономическую стабильность и устойчивость к потрясениям, считают эксперты.
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Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

REGNUM03:26

Главные новости к утру 8 февраля

Коммерсантъвчера в 23:21

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфаксвчера в 16:11

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новостивчера в 16:47

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ruвчера в 16:38

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАССвчера в 16:36

Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБКвчера в 19:39
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Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

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Турецкая армия перебрасывает новые силы в Сирию

Командование Сирийской арабской армии (САА, официальное название вооруженных сил Сирии) обвинило Турцию в вводе дополнительных войск в провинцию Идлиб.
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В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста вчера в 13:03
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Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU

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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
РИА Новости вчера в 07:09
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Армия и оружие

США провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05 февраля в 07:24
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Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Российская газета 06 февраля в 13:29
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Общество

У граждан США и КНР на лайнере Diamond Princess выявлен коронавирус

REGNUM 08:21
Политика

Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Экономика

Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России

Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
РБК вчера в 00:53
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

РИА Новости 06 февраля в 21:20
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
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Путин: день переговоров с Лукашенко оказался полезным

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Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
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Общество

Жена футболиста Морозюка в нижнем белье надругалась над гимном Украины

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В Самаре нашли пропавшую школьницу

РИА Новости 10:02
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
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В Индии дебютировал аналог Mercedes-Benz G-Class

Новинка представляет собой рамный автомобиль, который своей внешностью и угловатыми формами явно намекает на сходство с премиальным внедорожником немецкой марки — Mercedes-Benz G-Class.
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НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников

В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
Газета.Ru вчера в 22:02
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СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
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Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
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В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов.
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Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета вчера в 10:18
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