Экономика
RuNews24.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB
Краткосрочный рейтинг РФ подтвержден на уровне F2, сообщает Международное рейтинговое агентство Fitch. Рейтинг дефолта эмитента ВВВ отражает надежную и последовательную политическую базу, что улучшает макроэкономическую стабильность и устойчивость к потрясениям, считают эксперты.
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Культура
Первый канал проведёт предпремьерный показ сериала «Триггер»
Отмечается, что Первый канал впервые проводит предпремьерный показ онлайн. Сериал зрители смогут увидеть в группе канала во «ВКонтакте».
Происшествия
Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт
Причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт.
Происшествия
Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе
По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Общество
В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы
Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
Политика
Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
Авто
Представлен кроссовер Hyundai Creta второго поколения
В Нью-Дели на автосалоне Auto Expo 2020 анонсировали кроссовер Hyundai Creta второго поколения.
Футбол
Джикия раскритиковал судейство в матче с «Партизаном»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после первого тайма матча Кубка Париматч Премьер против «Партизана» прокомментировал ход игры.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Экономика
Россия отказалась дать Белоруссии скидку на нефть
Козак отметил, что объемы и цена поставок нефти на белорусские НПЗ будут и дальше обсуждаться на уровне хозяйствующих субъектов, а правительство России будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.
Происшествия
Житель Сочи больше 10 лет насиловал падчерицу
В Сочи расследуется уголовное дело о сексуальном насилии несовершеннолетний. Подозреваемым является 38-летний житель города.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Шоу-бизнес
Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца
Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Происшествия
Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников
В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре» с песней из «Холодного сердца»
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли в Ужовку
Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли из Варны в Ужовку, сообщает министерство соцзащиты Челябинской области.
Гаджеты
В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
Происшествия
Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии
Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек
Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
Армия и оружие
Латвия намерена построить военный объект на границе с Россией
В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией.
Культура
В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав
На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Общество
Минздрав Пермского края проверит информацию об убийстве пациентов
Сегодня, 8 февраля, Министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила в Instagram о том, что министерство начало проверку информации о том, что анестезист, убивающий пациентов, работает в пермской больнице.
Авто
Новый внедорожник Ford Bronco проходит полевые испытания
Новый внедорожник Ford Bronco запечатлели во время полевых испытаний журналисты, 7 февраля сообщает портал Car and Driver.
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.