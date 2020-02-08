Экономика

Газета.RuГазета.RuFitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ". Об этом сообщает сайт организации. Уточняется, что также на уровне "F2" подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг, а долгосрочный показатель получил положительный прогноз.
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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАССвчера в 16:36

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Fitch оценило риски для правительства Мишустина

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Главные новости к утру 8 февраля

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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ

RT на русскомвчера в 16:45

Fitch сохранило суверенный рейтинг России

Lenta.ruвчера в 16:38
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Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

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В Сочи завершился второй раунд российско-белорусских переговоров

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Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто (получат по 50000 руб.) Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Ведомости вчера в 02:47
Здоровье

Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
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Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

Журналист Владимир Познер прокомментировал в беседе с "НСН" инициативу упрощения процедуры получения российского гражданства иностранцам, назвав это предложение "хорошим".
РИА Новости вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
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Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»

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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ вчера в 15:13
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

США могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Коммерсантъ 05 февраля в 13:43
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Общество

Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен

Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
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Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман уволен, передает РИА Новости сообщение Белом доме.
Российская газета вчера в 17:01
Армия и оружие

В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости вчера в 14:43
Авто

«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле

Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
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Ида Галич впервые стала мамой — фото

В семье блогера малыш стал первенцем. Поклонники поспешили оставить трогательные поздравления молодой семье под постом Иды.
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Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

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Политика

Путин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
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Семин рассказал, когда может завершить карьеру

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
Матч ТВ вчера в 15:37
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество

В Японии на круизном лайнере обнаружены новые заболевшие

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Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Piter.tv вчера в 07:10
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Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве - от 500 тысяч рублей до вычета налогов.
Российская газета вчера в 20:00
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Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
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Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Футбол

«Уверен, Соболев за „Спартак“ забьет много»

Если в заключительной встрече «Спартаку» удастся обыграть «Партизан» в основное время, то подопечные Доменико Тедеско гарантируют себе победу и возьмут первый трофей при немецком тренере.
Известия вчера в 16:00
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