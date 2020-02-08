Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ". Об этом сообщает сайт организации. Уточняется, что также на уровне "F2" подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг, а долгосрочный показатель получил положительный прогноз.

Общество Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.

Политика Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы связаны с низким рейтингом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и укреплением легитимных властей, передает РИА Новости.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Общество Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Происшествия В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.

Шоу-бизнес Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.

Финансы Центробанк России понизил ключевую ставку Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.

Шоу-бизнес Никас Сафронов помогает Елене Степаненко подобрать жениха Известный художник Никас Сафронов считает, что такой роскошной женщине как Елена Степаненко просто негоже оставаться одной, без пары.

Футбол ФК Чертаново замахнулся на Премьер-Лигу и Лужники Футбольный клуб «Чертаново» нацелился на выход в российскую Премьер-Лигу. На зимний перерыв команда из Москвы ушла в хорошем настроении.

Здоровье Минздрав России готовится к распространению коронавируса По словам Сергея Краевого, преимущественно коронавирус поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако, каким образом она будет развиваться, спрогнозировать сложно.

Происшествия СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.

Авто Готовится новый лифтбек Volkswagen Polo для России Компания Volkswagen на своем сайте опубликовала первое фото нового VW Polo для России, который оказался лифтбеком.

Авто АвтоВАЗ приостановит производство на два дня Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.