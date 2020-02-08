Экономика
Газета.RuFitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ". Об этом сообщает сайт организации. Уточняется, что также на уровне "F2" подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг, а долгосрочный показатель получил положительный прогноз.
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Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Происшествия
В квартире главы петербургского МО нашли казино
В квартире на Петроградской стороне Петербурга нашли подпольное казино.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Политика
Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов
Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Авто
Volkswagen показал новый Polo для России
Немецкая марка Volkswagen опубликовала официальные дизайнерские скетчи нового поколения модели Polo для РФ.
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
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Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
В России есть вакансии с зарплатой 600-800 тыс. рублей. Столько зарабатывают инженеры нефтеперерабатывающих заводов и генеральные директора.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Политика
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Хоккей
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Общество
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Политика
Саакашвили откроет в Грузии штаб по борьбе с Иванишвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили откроет в Грузии свой личный штаб для мобилизации сторонников на борьбу с режимом олигарха Иванишвили и использует для этого открытую им же президентскую библиотеку его имени.
Армия и оружие
Американские войска выбили российских военных с базы в сирийском Тель-Тамре. Видео
Очевидно, что причиной отхода российских военных является существующая напряжённость в данном районе с американскими войсками, которые устраивают серьёзные провокации, перекрывая дорогу российским военным патрулям практически каждый день, что, к слову, подтверждается курдскими СМИ.
Кино
«Хищные птицы» вышли в российский прокат
С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Наука
Красный свет ускорил регенерацию тканей у червей
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Здоровье
Во Франции выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Во Франции новый тип коронавируса выявлен еще у пяти человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Аньез Бузин.
Наука
Из графена создали прозрачную однопиксельную камеру светового поля
Все четырехмерное световое поле может регистрироваться в рамках одной экспозиции. Однако пока есть ограничение – один пиксель.
Космос
В 2022 году Россия отправит на орбиту спутники для показа рекламы
В 2022 году корпорация отправит в космос спутники, с помощью которых в небе будут создавать различные послания.
Армия и оружие
Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»
Политика
Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе
Спикер Рады отметил, что на Украине уже фактически принят закон о выборах, который позволяет провести голосование в Донбассе.
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.
Общество
Экс-боец UFC обвинил Александра Емельяненко в насилии
Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков жестко раскритиковал Александра Емельяненко, передает Sport24.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Политика
Экстрадированный во Францию Винник начал выходить из голодовки
Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки.