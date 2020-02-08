Экономика

Газета.RuГазета.RuFitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ". Об этом сообщает сайт организации. Уточняется, что также на уровне "F2" подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг, а долгосрочный показатель получил положительный прогноз.
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