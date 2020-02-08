Экономика

КомпанияКомпанияFitch сохранило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне BBB. Прогноз стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

REGNUMвчера в 03:26

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС07 февраля в 16:36

Главные новости к утру 8 февраля

Коммерсантъ07 февраля в 23:21

Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБК07 февраля в 19:39

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новости07 февраля в 16:47

Fitch сохранило рейтинг России на уровне BBB

News.ruвчера в 01:57

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфакс07 февраля в 16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Кино

Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость

Комсомольская правда вчера в 03:01
Экономика

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Газета.Ru 03:13
Технологии

Новое ПО поможет приложениям экономить 85% памяти смартфона

Специалисты объяснили, что его суть заключается в том, чтобы передавать данные и вычислительные мощности из облачных серверов на клиент приложения в устройстве.
МедиаПоток 06:59
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Российская газета 11:42
Армия и оружие

Турецкий военный конвой вошел в Идлиб

Коммерсантъ 05:18
Общество

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс 11:42
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Хоккей

Сборная России по буллитам проиграла Чехии на этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Чехии в матче третьего этапа Евротура.
Газета.Ru 08:48
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Общество

Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес и вызвали подтопления

Почти 137 тыс. человек остались без электроэнергии из-за ливней в Австралии, из четырех подтопленных районов на востоке Сиднея эвакуируют жителей.
ТАСС 12:12
Происшествия

В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину

Трагедия произошла около 15:30. Мальчик 2006 года рождения катался на "ватрушке" и случайно выехал с откоса на проезжую часть.
Российская газета 10:39
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
РИА Новости 12:50
Космос

Корабль Cygnus доставит на МКС бактерии для производства биотоплива

REGNUM 02:50
Шоу-бизнес

Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.
Bimru.ru 09:37
Общество

На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot

Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:41
Единоборства

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
Российская газета 02:01
Политика

Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

BFM.ru 12:19
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Авто

Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai

Японский автопроизводитель разработал две специальные версии кроссоверов Nissan Pathfinder и Qashqai, получившие название N-Treck и N-Sport соответственно.
32CARS.ru 07 февраля в 00:00
Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru 06 февраля в 14:13
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Происшествия

Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье

Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 13:43
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Армия и оружие

Очередной истребитель-перехватчик вернулся на Камчатку после ремонта

Высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, входящий в состав авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России, после ремонта и модернизации вернулся на Камчатку.
ИА Камчатка вчера в 19:49
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
РБК 08:41
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Россия – Культура 07:36
Происшествия

В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в полицейском участке

Неизвестный мужчина открыл огонь в полицейском участке в Нью-Йорке, один сотрудник полиции ранен, сообщает NBC.
Московский Комсомолец 09:52
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Кино

В Белоруссии сняли короткометражку о детстве Джона Уика

Moi-portal.ru 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное