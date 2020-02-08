Экономика

BFM.ruBFM.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства. Краткосрочные рейтинги РФ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

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Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

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РИА Новости07 февраля в 16:47

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС07 февраля в 16:36

Fitch сохранило рейтинг России на уровне BBB

News.ruвчера в 01:57
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Экзитпол: Партия Алиева лидирует на выборах в парламент Азербайджана

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Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
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