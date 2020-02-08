Экономика

BFM.ruBFM.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства. Краткосрочные рейтинги РФ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
Читать в источнике
Комментировать107

Подробнее о событии

Международное агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне «ВВВ»

REGNUMвчера в 03:26

Fitch сохранило рейтинг России на уровне BBB

News.ruвчера в 01:57

Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом

ТАСС07 февраля в 16:36

Fitch оценило риски для правительства Мишустина

РБК07 февраля в 19:39

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом

РИА Новости07 февраля в 16:47

Главные новости к утру 8 февраля

Коммерсантъ07 февраля в 23:21

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом

Интерфакс07 февраля в 16:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла все три матча на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от Чехии в матче третьего тура Шведских игр.
РБК 08:52
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru 07:31
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.
Газета.Ru 08:24
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД.
ТАСС 10:23
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Народные новости 09:23
Авто

Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
Tvoe-avto.com 08:00
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости 03:25
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК 04:17
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:55
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

REGNUM 02:48
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Энергетика

Белоруссия раскрыла детали соглашения о покупке российской нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка, сообщил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
Ведомости 08:37
Происшествия

Озвучена причина случившегося с самолетом «ЮТэйр»

Причиной жесткой посадки пассажирского "Боинга" в аэропорту Усинска стал сильный порыв ветра, заявили в авиакомпании "ЮТэйр", которой принадлежит самолет.
Вести.Ru 08:31
Общество

Эйфелеву башню закрыли из-за приближающегося урагана

Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посещения туристами из-за приближающегося урагана "Сиара".
ТАСС 09:58
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
Российская газета 08:11
Здоровье

Геронтолог назвал жизненно важные прививки для пожилых

Врач назвал, какие прививки жизненно важны для пожилых. Об этом сообщило издание «АиФ».
News.ru 00:04
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд руб, следует из данных портала Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.
РБК 09:55
Футбол

«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:14
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Шоу-бизнес

Пригожин показал на видео Валерию в халате и без макияжа

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram, в котором показал певицу Валерию в домашней обстановке.
iReactor вчера в 21:49
Происшествия

В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка

В Ленинградской области двое детей провалились под лед, сообщил РБК со ссылкой на МЧС. Инцидент произошел в Тосненском районе.
РИА Новости вчера в 06:55
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Происшествия

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Российская газета 05:13
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Газета.Ru вчера в 10:58
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Газета.Ru 05:16
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru 08:25
Происшествия

Мать нашли без сознания у машины с изрезанным трупом семилетнего сына

Как выяснили прибывшие полицейские, в салоне машины находился истерзанный труп ее семилетнего сына – мальчику были нанесены множественные колото-режущие ранения в области живота и груди.
Вести.Ru 07:17
Армия и оружие

США перебросят в Европу более 20 тысяч солдат для учений НАТО

США направят в Европу более 20 тысяч военнослужащих для участия в крупнейших со времен Холодной войны учениях "Защитник Европы-2020".
РЕН ТВ 10:51
Происшествия

В квартире главы муниципалитета в Петербурге нашли казино

В квартире главы муниципалитета образования «Введенский» Олега Калядина обнаружили подпольное казино.
Gazeta.SPb вчера в 12:45
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное