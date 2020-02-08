Экономика
BFM.ruFitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства. Краткосрочные рейтинги РФ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне F2.
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Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом
ТАСС07 февраля в 16:36
Fitch подтвердило рейтинги России на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом
Интерфакс07 февраля в 16:11
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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